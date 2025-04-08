В Сербии пройдет шествие «Бессмертного полка»
В Сербии в честь 80-летия Великой Победы пройдет шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве республики Ненад Попович.
Министр отметил, что 9 мая жители Сербии пройдут по улицам страны с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Движение «Бессмертный полк Сербии» проводится в стране уже девятый год.
Попович добавил, что Россию и Сербию объединяет многовековая история. «Важно помнить уроки прошлого и быть вместе. Сербы и русские – братья навсегда!», – заявил он (цитата по ТАСС).
Пройдет ли в России традиционное шествие «Бессмертного полка» – пока не известно. Информация о его проведении будет своевременно доведена до граждан и возможных организаторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля.