И.о. президента Южной Кореи поговорил по телефону с Трампом

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые из США.