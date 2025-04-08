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И.о. президента Южной Кореи поговорил по телефону с Трампом

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Yonhap.

Это первый телефонный разговор на высшем уровне после инаугурации Трампа в январе. Беседа двух лидеров длилась 28 минут. Другие детали не приводятся.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые из США.

Реагируя на новые тарифы, и. о. президента Южной Кореи 3 апреля призвал правительство республики использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления торгового кризиса в предверии приближения глобальной тарифной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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