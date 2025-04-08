И.о. президента Южной Кореи поговорил по телефону с Трампом
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Yonhap.
Это первый телефонный разговор на высшем уровне после инаугурации Трампа в январе. Беседа двух лидеров длилась 28 минут. Другие детали не приводятся.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые из США.
Реагируя на новые тарифы, и. о. президента Южной Кореи 3 апреля призвал правительство республики использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления торгового кризиса в предверии приближения глобальной тарифной войны.