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Лавров: Европа вновь «окрысилась» на Россию

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию и напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. 

«До Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, – заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что во время Второй мировой войны многие европейские страны официально сражались на стороне Адольфа Гитлера. Как напомнил министр, в числе таких государств была Франция.

30 марта министр, отвечая на вопрос журналиста о попытках «принизить либо же вообще отрицать» роль Красной армии и народов СССР в победе над нацизмом, заявил, что традиционная позиция Запада состоит в том, чтобы ослаблять конкурентов, а «все трагедии человечества» до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны именно европейцами. Он назвал ужасными методы, которыми подавляла конкурентов Европа, добавив, что эти «инстинкты» в европейском обществе сохранились – прежде всего, у властей большинства стран Евросоюза и в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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