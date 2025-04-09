Лавров: Европа вновь «окрысилась» на Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию и напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев.
«До Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Лавров отметил, что во время Второй мировой войны многие европейские страны официально сражались на стороне Адольфа Гитлера. Как напомнил министр, в числе таких государств была Франция.
30 марта министр, отвечая на вопрос журналиста о попытках «принизить либо же вообще отрицать» роль Красной армии и народов СССР в победе над нацизмом, заявил, что традиционная позиция Запада состоит в том, чтобы ослаблять конкурентов, а «все трагедии человечества» до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны именно европейцами. Он назвал ужасными методы, которыми подавляла конкурентов Европа, добавив, что эти «инстинкты» в европейском обществе сохранились – прежде всего, у властей большинства стран Евросоюза и в НАТО.