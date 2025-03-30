Лавров: европейский Запад поставлен «под ружье»
Сейчас почти все страны Европы поставлены «под ружье», чтобы «на своих штыках» пытаться продлить режим президента Украины Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта».
Министр ответил на вопрос журналиста о попытках «принизить либо же вообще отрицать» роль Красной Армии и народа СССР в победе над нацизмом. По мнению Лаврова, традиционная позиция Запада состоит в том, чтобы ослаблять конкурентов, а «все трагедии человечества» до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны именно европейцами. Он назвал ужасными методы, которыми подавляла конкурентов Европа, добавив, что эти «инстинкты» в европейском обществе сохранились – прежде всего, у властей большинства стран Евросоюза и в НАТО.
Министр сравнил происходящее на Украине с событиями Отечественной войны 1812 г. и Второй мировой войны, когда Наполеон «поставил под свои знамена практически всю Европу», а Гитлер «поставил под ружье французов, испанцев и большую часть стран континента». Лавров обвинил французских граждан в осуществлении карательных операций, а испанцев – в участии в блокаде Ленинграда.
«Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен «под ружье» для того, чтобы «на своих штыках» пытаться продлить «жизнь» нацистского режима Зеленского», – сказал он.
Как и во времена Гитлера, это «делается под нацистскими флагами, с шевронами «СС» дивизии «Мертвая голова» и т.д.», добавил глава российского МИДа.
Лавров в марте говорил, что лидеры европейских стран, которые заявляли, что перемирие на Украине недопустимо, резко изменили позицию. Это произошло в связи с тем, Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня. По его словам, европейские политики изменили мнение мгновенно, «как только ветер переменился».