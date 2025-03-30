Лавров: европейский Запад поставлен «под ружье»

Министр ответил на вопрос журналиста о попытках «принизить либо же вообще отрицать» роль Красной Армии и народа СССР в победе над нацизмом. По мнению Лаврова, традиционная позиция Запада состоит в том, чтобы ослаблять конкурентов, а «все трагедии человечества» до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны именно европейцами. Он назвал ужасными методы, которыми подавляла конкурентов Европа, добавив, что эти «инстинкты» в европейском обществе сохранились – прежде всего, у властей большинства стран Евросоюза и в НАТО.