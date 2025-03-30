FT: в Прибалтике увидели угрозу безопасности в прекращении огня на Украине
Прекращение огня на Украине увеличит российскую угрозу в Прибалтике, поскольку остановка боевых действий даст российской армии время перевооружиться и перебросить войска на север, заявили газете Financial Times (FT) министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.
Власти Эстонии, Латвии и Литвы считают, что Москва «не остановится на Украине», а Кремль якобы уже изложил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль границ республик, пишет FT. Министры заявили газете, что прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО.
По мнению Шакалене, Россия после прекращения огня будет наращивать свои военные возможности, а ее «огромная, обученная на поле боя армия» станет еще больше.
Остановка боевых действий, пишет FT, позволила бы России удвоить численность своих войск вблизи Финляндии и стран Балтии, говорится в материале. По словам Певкура, в зоне спецоперации могут находиться около 600 000 российских военнослужащих и 300 000 из них, вероятно, будут передислоцированы. Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран для их отправки в составе европейских сил на Украину. В этом случае на границе возникнут риски, считает эстонский министр.
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран. Литовский президент Гитанас Науседа говорил, что республика готова поддержать эту инициативу.