FT: в Прибалтике увидели угрозу безопасности в прекращении огня на Украине

Остановка боевых действий, пишет FT, позволила бы России удвоить численность своих войск вблизи Финляндии и стран Балтии, говорится в материале. По словам Певкура, в зоне спецоперации могут находиться около 600 000 российских военнослужащих и 300 000 из них, вероятно, будут передислоцированы. Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран для их отправки в составе европейских сил на Украину. В этом случае на границе возникнут риски, считает эстонский министр.