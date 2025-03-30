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FT: в Прибалтике увидели угрозу безопасности в прекращении огня на Украине

Ведомости

Прекращение огня на Украине увеличит российскую угрозу в Прибалтике, поскольку остановка боевых действий даст российской армии время перевооружиться и перебросить войска на север, заявили газете Financial Times (FT) министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

Власти Эстонии, Латвии и Литвы считают, что Москва «не остановится на Украине», а Кремль якобы уже изложил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль границ республик, пишет FT. Министры заявили газете, что прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО.

По мнению Шакалене, Россия после прекращения огня будет наращивать свои военные возможности, а ее «огромная, обученная на поле боя армия» станет еще больше.

Остановка боевых действий, пишет FT, позволила бы России удвоить численность своих войск вблизи Финляндии и стран Балтии, говорится в материале. По словам Певкура, в зоне спецоперации могут находиться около 600 000 российских военнослужащих и 300 000 из них, вероятно, будут передислоцированы. Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран для их отправки в составе европейских сил на Украину. В этом случае на границе возникнут риски, считает эстонский министр.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран. Литовский президент Гитанас Науседа говорил, что республика готова поддержать эту инициативу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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