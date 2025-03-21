Литва готова направить свои войска на Украину в случае прекращение огня

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который также поддерживает идею ввода миротворческих европейских войск на территорию Украины после прекращения огня, 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран.