Литва готова направить свои войска на Украину в случае прекращение огня
Литва готова направить свои войска на Украину в составе европейских миротворческих сил после прекращения боевых действий на территории страны, сообщил литовский президент Гитанас Науседа в интервью агентству Bloomberg.
Науседа заявил, что Литва готова оказать всю необходимую поддержку Украине. Он также подчеркнул, что все страны, входящие в «коалицию желающих», также должны быть готовы к отправке своих войск на территорию Украины.
Одним из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, был президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в феврале 2024 г.
21 марта газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Макрон отошел от идеи отправки европейских войск на Украину в пользу альтернативы в виде миротворческой миссии ООН. Французский лидер поднял этот вопрос в ходе саммита Европейского союза (ЕС) 20 марта, на котором присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который также поддерживает идею ввода миротворческих европейских войск на территорию Украины после прекращения огня, 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран.