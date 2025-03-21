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Литва готова направить свои войска на Украину в случае прекращение огня

Ведомости

Литва готова направить свои войска на Украину в составе европейских миротворческих сил после прекращения боевых действий на территории страны, сообщил литовский президент Гитанас Науседа в интервью агентству Bloomberg.

Науседа заявил, что Литва готова оказать всю необходимую поддержку Украине. Он также подчеркнул, что все страны, входящие в «коалицию желающих», также должны быть готовы к отправке своих войск на территорию Украины.

Одним из первых мировых лидеров, кто заявил о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, был президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в феврале 2024 г.

21 марта газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Макрон отошел от идеи отправки европейских войск на Украину в пользу альтернативы в виде миротворческой миссии ООН. Французский лидер поднял этот вопрос в ходе саммита Европейского союза (ЕС) 20 марта, на котором присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который также поддерживает идею ввода миротворческих европейских войск на территорию Украины после прекращения огня, 17 марта сообщил, что в «коалицию желающих» – стран, которые будут контролировать соблюдение любой сделки по Украине и обеспечение мира, – могут войти более 30 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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