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Лавров указал на резкую смену позиции в Европе по перемирию на Украине

Ведомости

Лидеры европейских стран, которые заявляли, что перемирие на Украине недопустимо, резко изменили позицию, когда Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: "Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать [оружием] Украину, чтобы она с позиции силы выступала"», – напомнил Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, европейские лидеры изменили мнение мгновенно, «как только ветер переменился».

18 марта в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин дал согласие на 30-дневное прекращение огня по по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. До этого, 11 марта, в результате переговоров между США и Украиной в саудовской Джидде Киев дал предварительное согласие на прекращение огня в течение 30 дней.

24 марта делегации России и США встретились в Эр-Рияде, их переговоры в закрытом формате длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы, по его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что среди тем для обсуждения могут быть технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам. На следующий день Белый дом сообщил, что Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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