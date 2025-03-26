Лавров указал на резкую смену позиции в Европе по перемирию на Украине

24 марта делегации России и США встретились в Эр-Рияде, их переговоры в закрытом формате длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы, по его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что среди тем для обсуждения могут быть технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам. На следующий день Белый дом сообщил, что Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.