Лавров указал на резкую смену позиции в Европе по перемирию на Украине
Лидеры европейских стран, которые заявляли, что перемирие на Украине недопустимо, резко изменили позицию, когда Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: "Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать [оружием] Украину, чтобы она с позиции силы выступала"», – напомнил Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, европейские лидеры изменили мнение мгновенно, «как только ветер переменился».
18 марта в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин дал согласие на 30-дневное прекращение огня по по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. До этого, 11 марта, в результате переговоров между США и Украиной в саудовской Джидде Киев дал предварительное согласие на прекращение огня в течение 30 дней.
24 марта делегации России и США встретились в Эр-Рияде, их переговоры в закрытом формате длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы, по его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что среди тем для обсуждения могут быть технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам. На следующий день Белый дом сообщил, что Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.