В российский МИД вызвали французского посла
Французский посол был вызван в российский МИД в связи с задержанием сотрудницы ведомства пограничной службой страны. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова сообщила, что сотруднице МИДа вовремя не была выдана виза французской стороной, у нее изъяли компьютер и телефон.
Российская сторона потребовала от Парижа объяснений.
31 марта МИД Молдавии объявил троих российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну. Власти также обвинили посольство РФ в содействии депутату политического блока «Победа» Александру Нестеровскому в его выезде в Приднестровье. Российский посол в Молдавии Олег Озеров назвал эти обвинения голословными и бездоказательными.