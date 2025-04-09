В российский МИД вызвали французского посла

31 марта МИД Молдавии объявил троих российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну. Власти также обвинили посольство РФ в содействии депутату политического блока «Победа» Александру Нестеровскому в его выезде в Приднестровье. Российский посол в Молдавии Олег Озеров назвал эти обвинения голословными и бездоказательными.