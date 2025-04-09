В Кремле осуждают задержание в аэропорту Парижа сотрудницы российского МИД

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Франции был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с задержанием его сотрудницы французской пограничной службой 6 апреля. Дипломат уточнила, что Франция вовремя не выдала визу сотруднице российского МИДа. У нее также изъяли компьютер и телефон. Посольство России незамедлительно направило в аэропорт консульского работника, ему пришлось ожидать почти семь часов допуска к коллеге, которая находилась в составе официальной делегации.