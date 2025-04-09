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В Кремле осуждают задержание в аэропорту Парижа сотрудницы российского МИД

Посол Франции вызван в МИД РФ из-за инцидента
Ведомости

Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД РФ и считает эти действия по отношению к российским дипломатам непозволительными и недопустимыми. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской республики в рамках Венской конвенции», – подчеркнул Песков.

По его словам, к задержанной на протяжении длительного времени не допускали представителей российской консульской службы в Париже. Подобные действия Франции еще больше усугубляют и без того испорченные французским руководством двусторонние отношения обеих стран.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Франции был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с задержанием его сотрудницы французской пограничной службой 6 апреля. Дипломат уточнила, что Франция вовремя не выдала визу сотруднице российского МИДа. У нее также изъяли компьютер и телефон. Посольство России незамедлительно направило в аэропорт консульского работника, ему пришлось ожидать почти семь часов допуска к коллеге, которая находилась в составе официальной делегации.

Захарова добавила, что в результате предпринятых действий сотруднице МИД РФ в итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Москва потребовала от Парижа объяснений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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