В Кремле осуждают задержание в аэропорту Парижа сотрудницы российского МИД

В Кремле осуждают задержание в аэропорту Парижа сотрудницы российского МИДПосол Франции вызван в МИД РФ из-за инцидента
Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД РФ и считает эти действия по отношению к российским дипломатам непозволительными и недопустимыми. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской республики в рамках Венской конвенции», – подчеркнул Песков.
По его словам, к задержанной на протяжении длительного времени не допускали представителей российской консульской службы в Париже. Подобные действия Франции еще больше усугубляют и без того испорченные французским руководством двусторонние отношения обеих стран.
8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Франции был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с задержанием его сотрудницы французской пограничной службой 6 апреля. Дипломат уточнила, что Франция вовремя не выдала визу сотруднице российского МИДа. У нее также изъяли компьютер и телефон. Посольство России незамедлительно направило в аэропорт консульского работника, ему пришлось ожидать почти семь часов допуска к коллеге, которая находилась в составе официальной делегации.
Захарова добавила, что в результате предпринятых действий сотруднице МИД РФ в итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Москва потребовала от Парижа объяснений.