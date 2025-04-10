Российским послом в Черногории назначен бывший поверенный на Украине

Он состоит на дипломатической службе с 1989 г. До назначения в должность посла в Черногории был директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными организациями МИД России. С 2016 по 2022 гг. Лукашик был временным поверенным в делах России на Украине.