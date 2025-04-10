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Российским послом в Черногории назначен бывший поверенный на Украине

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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Лукашика на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Лукашик родился в 1959 г., окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. Владеет английским, французским и польским языками.

Он состоит на дипломатической службе с 1989 г. До назначения в должность посла в Черногории был директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными организациями МИД России. С 2016 по 2022 гг. Лукашик был временным поверенным в делах России на Украине.

До 12 сентября 2024 г. должность посла в Черногории занимал Владислав Масленников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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