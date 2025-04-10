Путин встретится с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко
Президент России Владимир Путин 10 апреля встретится в Кремле с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[»Дом.РФ»] один из важнейших наших институтов развития в сфере жилищного строительства. Поэтому есть, о чем поговорить. Президент традиционно уделяет этому сектору повышенное внимание», – сказал Песков.
У Путина также сегодня запланированы встречи закрытого характера, а завтра у него будет региональная поездка, добавил пресс-секретарь.
«Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» сообщали 12 марта, что с начала года объем строительства нового жилья у российских застройщиков сократился. В январе – феврале на рынок было выведено 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было за первые два месяца 2024 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.