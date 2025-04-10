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«Хамас» попросил Британию исключить его из списка террористов

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» направило британским властям запрос с требованием исключить его из списка террористических организаций, запрещенных в стране. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на опубликованные документы.

В своем обращении группировка утверждает, что организация не является террористической, а представляет собой «палестинское исламское освободительное движение и движение сопротивления, целью которого является освобождение Палестины и противостояние сионистскому проекту». Также подчеркивается, что ее деятельность не представляет угрозы для Великобритании.

«Хамас» был включен в перечень запрещенных террористических организаций Великобритании в ноябре 2021 г. Сейчас МВД страны не предоставило официального комментария относительно этого запроса палестинской группировки.

18 марта боевые действия между Израилем и «Хамасом» возобновились, хотя до этого два месяца длилось перемирие. Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиаудары по сектору Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он отдал такой приказ после того, как палестинская группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля и захвата заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе, которая, согласно данным минздрава анклава на 10 апреля, привела к гибели 50 886 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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