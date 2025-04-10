«Хамас» попросил Британию исключить его из списка террористов
Палестинское движение «Хамас» направило британским властям запрос с требованием исключить его из списка террористических организаций, запрещенных в стране. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на опубликованные документы.
В своем обращении группировка утверждает, что организация не является террористической, а представляет собой «палестинское исламское освободительное движение и движение сопротивления, целью которого является освобождение Палестины и противостояние сионистскому проекту». Также подчеркивается, что ее деятельность не представляет угрозы для Великобритании.
«Хамас» был включен в перечень запрещенных террористических организаций Великобритании в ноябре 2021 г. Сейчас МВД страны не предоставило официального комментария относительно этого запроса палестинской группировки.
18 марта боевые действия между Израилем и «Хамасом» возобновились, хотя до этого два месяца длилось перемирие. Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиаудары по сектору Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он отдал такой приказ после того, как палестинская группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля и захвата заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе, которая, согласно данным минздрава анклава на 10 апреля, привела к гибели 50 886 человек.