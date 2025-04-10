«Хамас» попросил Британию исключить его из списка террористов

18 марта боевые действия между Израилем и «Хамасом» возобновились, хотя до этого два месяца длилось перемирие. Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиаудары по сектору Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он отдал такой приказ после того, как палестинская группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня.