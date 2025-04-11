Дипломаты России и Украины ведут нотную переписку с помощью Белоруссии

Дипломат напомнил, что Киев прекратил участие в прямых переговорах, которые проходили с конца февраля до середины апреля 2022 г. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий диалог с российским руководством. Этот документ остается в силе до сих пор, добавил Полищук.