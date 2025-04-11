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Дипломаты России и Украины ведут нотную переписку с помощью Белоруссии

Ведомости

Россия и Украина поддерживают обмен нотами по консульским и правовым вопросам через дипломатические представительства в Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Касаясь возможности прямых переговоров с Киевом, Полищук отметил, что Россия открыта к обсуждению конструктивных предложений, учитывающих текущие реалии и направленных на устранение коренных причин конфликта. Однако, по его словам, действия украинских властей свидетельствуют об обратном.

Дипломат напомнил, что Киев прекратил участие в прямых переговорах, которые проходили с конца февраля до середины апреля 2022 г. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий диалог с российским руководством. Этот документ остается в силе до сих пор, добавил Полищук.

5 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал провести мирные переговоры по Украине в Минске. По мнению главы государства, украинский кризис необходимо урегулировать переговорами, в которых будут участвовать США, Россия и Украина. Лукашенко отмечал, что от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь вообще можно за полчаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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