Дипломаты России и Украины ведут нотную переписку с помощью Белоруссии
Россия и Украина поддерживают обмен нотами по консульским и правовым вопросам через дипломатические представительства в Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Касаясь возможности прямых переговоров с Киевом, Полищук отметил, что Россия открыта к обсуждению конструктивных предложений, учитывающих текущие реалии и направленных на устранение коренных причин конфликта. Однако, по его словам, действия украинских властей свидетельствуют об обратном.
Дипломат напомнил, что Киев прекратил участие в прямых переговорах, которые проходили с конца февраля до середины апреля 2022 г. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий диалог с российским руководством. Этот документ остается в силе до сих пор, добавил Полищук.
5 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал провести мирные переговоры по Украине в Минске. По мнению главы государства, украинский кризис необходимо урегулировать переговорами, в которых будут участвовать США, Россия и Украина. Лукашенко отмечал, что от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь вообще можно за полчаса.