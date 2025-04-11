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ВС РФ за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине

Ведомости

С 5 по 11 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) выполнили восемь групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты дислокации украинских военных и наемников.

11 апреля Минобороны России также заявило о пяти атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки, что стало очередным нарушением достигнутых договоренностей. Под огнем оказались объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в Луганской народной республике.

Так, в результате обстрела энергообъекта филиала «Брянскэнерго» часть жителей Севского района остались без электроснабжения. В Курской области ВСУ атаковали объект «Курскэнерго», где разрушение комплектной трансформаторной подстанции привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ. Без света остались жители Беловского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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