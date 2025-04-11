ВС РФ за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине
С 5 по 11 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) выполнили восемь групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты дислокации украинских военных и наемников.
11 апреля Минобороны России также заявило о пяти атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки, что стало очередным нарушением достигнутых договоренностей. Под огнем оказались объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в Луганской народной республике.
Так, в результате обстрела энергообъекта филиала «Брянскэнерго» часть жителей Севского района остались без электроснабжения. В Курской области ВСУ атаковали объект «Курскэнерго», где разрушение комплектной трансформаторной подстанции привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ. Без света остались жители Беловского района.