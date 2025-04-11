ВС РФ за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине

11 апреля Минобороны России также заявило о пяти атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки, что стало очередным нарушением достигнутых договоренностей. Под огнем оказались объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в Луганской народной республике.