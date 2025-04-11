Глава МИД Венгрии: политика ЕС в отношении Украины «провалилась»
Политическая стратегия Европейского союза (ЕС), которую он реализовывал в течение последних трех лет, в отношении Украины «провалилась». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Антальского дипломатического форума. Его слова передает ТАСС.
По мнению венгерского министра, это привело к нанесению вреда европейским экономике и народу. Он выразил мнение, что лидеры стран-участниц ЕС хотели бы увеличить время, необходимое для расплаты за последствия своих решений. Именно поэтому сейчас они заинтересованы в продолжении военных действий на Украине, заявил Сийярто.
Он отметил, что Будапешт, в свою очередь, заинтересован в скорейшем достижении мира. По его мнению, страны за пределами Европы также придерживаются такой позиции.
Сийярто не раз критиковал действия и взгляды стран-участниц ЕС в отношении украинского кризиса. 29 марта он заявил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования конфликта России и Украины, поскольку они выступают за его продолжение.