Глава МИД Венгрии: политика ЕС в отношении Украины «провалилась»

По мнению венгерского министра, это привело к нанесению вреда европейским экономике и народу. Он выразил мнение, что лидеры стран-участниц ЕС хотели бы увеличить время, необходимое для расплаты за последствия своих решений. Именно поэтому сейчас они заинтересованы в продолжении военных действий на Украине, заявил Сийярто.