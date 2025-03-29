Сийярто: Европа не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине

24 марта, в день переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине. Рубио заявил, что «весь мир» должен выразить благодарность Трампу, так как он «единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту».