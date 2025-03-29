Сийярто: Европа не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Очевидно, что те, кто хочет мира и ведет переговоры о мире, не хотят видеть за столом переговоров сторонников войны», – сказал он в интервью каналу Ultrahang.
В июле 2024 г. Сийярто заявил, что Венгрия готова стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал председательство в ЕС с «мирной миссии», посетив Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне.
Переговоры по вопросу урегулирования конфликта России и Украины возобновились спустя три года после начала боевых действий в феврале, после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Американская сторона провела несколько раундов переговоров с делегациями РФ и Украины в Саудовской Аравии.
24 марта, в день переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине. Рубио заявил, что «весь мир» должен выразить благодарность Трампу, так как он «единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту».