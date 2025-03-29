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Сийярто: Европа не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Очевидно, что те, кто хочет мира и ведет переговоры о мире, не хотят видеть за столом переговоров сторонников войны», – сказал он в интервью каналу Ultrahang.

В июле 2024 г. Сийярто заявил, что Венгрия готова стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал председательство в ЕС с «мирной миссии», посетив Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне.

Переговоры по вопросу урегулирования конфликта России и Украины возобновились спустя три года после начала боевых действий в феврале, после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Американская сторона провела несколько раундов переговоров с делегациями РФ и Украины в Саудовской Аравии.

24 марта, в день переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине. Рубио заявил, что «весь мир» должен выразить благодарность Трампу, так как он «единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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