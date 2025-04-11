На Украине могут сократить число депутатов из-за снижения численности населения

«Я глубоко убежден, что, безусловно, вопрос уменьшения количества народных депутатов встанет в украинском обществе. И не потому, что кто кого любит или кто кого не любит, а потому, что объективно уменьшилось количество лиц на Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе», – сказал он.