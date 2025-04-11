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На Украине могут сократить число депутатов из-за снижения численности населения

Ведомости

Количество депутатов в Верховной раде Украины может сократиться с 450 до 300 на фоне сокращения численности населения. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью изданию «Укринформ».

«Я глубоко убежден, что, безусловно, вопрос уменьшения количества народных депутатов встанет в украинском обществе. И не потому, что кто кого любит или кто кого не любит, а потому, что объективно уменьшилось количество лиц на Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе», – сказал он.

По мнению Стефанчука, 300 депутатов – это то количество, о котором «мы можем говорить».

С предложением о сокращении числа депутатов выступал президент Украины Владимир Зеленский еще в 2019 г. Тогда он подал соответствующую инициативу в парламент, но Конституционный суд страны дал на этот счет негативное заключение.

27 февраля The Washington Post писала, что население Украины может сократиться до 25 млн человек к 2050 г. По оценкам издания, Украину покинули 5 млн человек, еще 5 млн живут на территориях, которые перешли под контроль России. Отмечается, что число смертей в республике почти в три раза превышает число рождений.

По данным госстата Украины на январь 2022 г., до начала масштабных боевых действий численность населения страны составила 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. Их общая численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины.

В июне 2023 г. аналитический центр «Украинский институт будущего» подсчитал, что население Украины сократилось до 29 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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