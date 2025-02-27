WP: население Украины сократится до 25 млн человек к 2050 году
При сохранении существующих демографических тенденций население Украины составит примерно 25 млн человек к середине XXI в., а к 2100 г. – 15 млн, пишет The Washington Post.
В частности, по данным издания, Украину покинули 5 млн человек, еще 5 млн живут на территориях, которые перешли под контроль России. Отмечается, что число смертей в республике почти в три раза превышает число рождений.
Официальные лица в республике сообщают, что в настоящее время население Украины составляет менее 36 млн человек, в то время как на начало конфликта показатель равнялся 41 млн. В статистике учтены территории, ранее контролируемые Киевом. Отмечается, что цифры приблизительные и в действительности могут быть намного ниже.
«Чтобы повысить уровень рождаемости и сохранить связи с теми, кто находится за пределами страны, правительство ввело ряд инициатив – от центров интеграции для тех, кто находится за границей, чтобы они были в курсе возможностей трудоустройства на родине, до бесплатного лечения бесплодия для солдат и их семей», – говорится в материале.
По данным издания, демографическая ситуация на Украине была одной из худших в мире еще до начала конфликта. В связи с исторически низким уровнем рождаемости в стране «сравнительно мало» мужчин от 20 до 30 лет.
В июле 2024 г. директор украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что к 2033 г. численность населения на Украине может достигнуть 35 млн человек, что является самым оптимистичным вариантом. В своих прогнозах она учитывала население территорий, которые входили в состав республики в 1991 г. Эксперт также говорила, что Киеву требуется каждый год привлекать до 300 000 иностранцев, чтобы поддерживать численность населения на уровне в 30 млн человек.
Согласно данным госстата Украины, численность населения страны в январе 2022 г., т. е. до признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также старта боевых действий, составила 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. Их общая численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне 2023 г., население республики сократилось до 29 млн человек.