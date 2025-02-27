WP: население Украины сократится до 25 млн человек к 2050 году

В июле 2024 г. директор украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что к 2033 г. численность населения на Украине может достигнуть 35 млн человек, что является самым оптимистичным вариантом. В своих прогнозах она учитывала население территорий, которые входили в состав республики в 1991 г. Эксперт также говорила, что Киеву требуется каждый год привлекать до 300 000 иностранцев, чтобы поддерживать численность населения на уровне в 30 млн человек.