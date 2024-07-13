На Украине спрогнозировали резкое сокращение численности населения
Численность населения на Украине к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек – это самый оптимистичный вариант, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Ее слова приводит «РБК-Украина».
Либанова учитывает в своих прогнозах население территорий, которые входили в состав республики в 1991 г.
«Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 г. нас будет 35 млн», – сказала она.
Киеву необходимо каждый год привлекать до 300 000 иностранных граждан, чтобы поддерживать численность населения на уровне в 30 млн человек, добавила Либанова.
По данным Госстата Украины, численность ее населения в январе 2022 г., т. е. до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также старта боевых действий, составила 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне прошлого года, население республики сократилось до 29 млн человек.