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На Украине спрогнозировали резкое сокращение численности населения

Ведомости

Численность населения на Украине к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек – это самый оптимистичный вариант, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Либанова учитывает в своих прогнозах население территорий, которые входили в состав республики в 1991 г.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 г. нас будет 35 млн», – сказала она.

Киеву необходимо каждый год привлекать до 300 000 иностранных граждан, чтобы поддерживать численность населения на уровне в 30 млн человек, добавила Либанова.

По данным Госстата Украины, численность ее населения в январе 2022 г., т. е. до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также старта боевых действий, составила 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне прошлого года, население республики сократилось до 29 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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