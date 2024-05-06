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Венгрия не будет выдавать Украине беженцев призывного возраста

Ведомости

Будапешт не станет выдавать Киеву беженцев призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен изданию ATV.

«Венгрия не будет передавать беженцев Украине. Мы не будем выяснять, считают ли украинцы человека призывником или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», – сказал Шемьен.

Он также добавил, что в Венгрии все беженцы из Украины находятся в полной безопасности и «получают всю необходимую помощь».

Правительство Украины приняло новый закон о мобилизации, направленный на увеличение численности войск, и усилило патрулирование границ для поимки уклонистов. 23 апреля Киев объявил о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.

25 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на передовую. По данным британской газеты The Financial Times, Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д. Ранее о готовности помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

29 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что решение о возвращении военнообязанных граждан Украины на родину должно приниматься на уровне Евросоюза.

3 мая агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины сообщило, что людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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