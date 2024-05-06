Венгрия не будет выдавать Украине беженцев призывного возраста
Будапешт не станет выдавать Киеву беженцев призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен изданию ATV.
«Венгрия не будет передавать беженцев Украине. Мы не будем выяснять, считают ли украинцы человека призывником или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», – сказал Шемьен.
Он также добавил, что в Венгрии все беженцы из Украины находятся в полной безопасности и «получают всю необходимую помощь».
Правительство Украины приняло новый закон о мобилизации, направленный на увеличение численности войск, и усилило патрулирование границ для поимки уклонистов. 23 апреля Киев объявил о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. В результате мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые: украинские консульства прекратили их обслуживать.
25 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на передовую. По данным британской газеты The Financial Times, Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д. Ранее о готовности помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
29 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что решение о возвращении военнообязанных граждан Украины на родину должно приниматься на уровне Евросоюза.
3 мая агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины сообщило, что людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ.