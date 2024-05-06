Венгрия не будет выдавать Украине беженцев призывного возраста

25 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на передовую. По данным британской газеты The Financial Times, Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д. Ранее о готовности помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.