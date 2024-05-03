Людей с ВИЧ, раком и психическими заболеваниями признают годными для службы в ВСУ

Лица с не прогрессирующим ВИЧ смогут служить в тыловых частях и ТЦК, а если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте. Годными также признают лиц со стойкой ремиссией рака – с учета снимут неоперабельных и имеющих метастазы. Прооперировавших первичную опухоль, имеющих «медленно прогрессирующий» рак кожи или нижней губы могут направить на службу в тыл.