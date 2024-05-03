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Людей с ВИЧ, раком и психическими заболеваниями признают годными для службы в ВСУ

Ведомости

Людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ. Об этом сообщает украинское агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины.

Лица с не прогрессирующим ВИЧ смогут служить в тыловых частях и ТЦК, а если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте. Годными также признают лиц со стойкой ремиссией рака – с учета снимут неоперабельных и имеющих метастазы. Прооперировавших первичную опухоль, имеющих «медленно прогрессирующий» рак кожи или нижней губы могут направить на службу в тыл.

В ВСУ также примут лиц с легкими психическими проявлениями, синдромом зависимости от психических веществ с умеренными или легкими психическими расстройствами.

Также, согласно новым правилам, брони от мобилизации могут лишится некоторые украинские чиновники. На данный момент забронированы государственные служащие категории «А» – это люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Чиновников категории «Б» и «В», то есть исполнителей, будут бронировать от армии на 50%. 

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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