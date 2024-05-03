Людей с ВИЧ, раком и психическими заболеваниями признают годными для службы в ВСУ
Людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ. Об этом сообщает украинское агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины.
Лица с не прогрессирующим ВИЧ смогут служить в тыловых частях и ТЦК, а если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте. Годными также признают лиц со стойкой ремиссией рака – с учета снимут неоперабельных и имеющих метастазы. Прооперировавших первичную опухоль, имеющих «медленно прогрессирующий» рак кожи или нижней губы могут направить на службу в тыл.
В ВСУ также примут лиц с легкими психическими проявлениями, синдромом зависимости от психических веществ с умеренными или легкими психическими расстройствами.
Также, согласно новым правилам, брони от мобилизации могут лишится некоторые украинские чиновники. На данный момент забронированы государственные служащие категории «А» – это люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Чиновников категории «Б» и «В», то есть исполнителей, будут бронировать от армии на 50%.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.