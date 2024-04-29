Премьер Литвы назвала возвращение на Украину военнообязанных вопросом уровня ЕС
Решение о возвращении военнообязанных граждан Украины на родину должно приниматься на уровне Евросоюза. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в эфире национального радио LRT.
Шимоните подчеркнула, что вопрос требует более широкого сотрудничества, потому что на данный момент в отношении украинских граждан в Евросоюзе действует статус временной защиты.
«Этот статус достаточно универсален, в его рамках находящимся в странах ЕС украинским гражданам предоставлены широкие гарантии. <…> Очевидно, что это вопрос не одного и не двух государств», – сказала премьер-министр Литвы (цитата по ТАСС).
Шимоните напомнила, что Литва обсуждала проблему с украинскими военнообязанными в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора прозвучало, что при выдаче или продлении вида на жительство можно было бы устанавливать, «что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобожден».
С 23 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет – за границей. Исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.
25 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал помочь Украине вернуть мужчин, достигших призывного возраста, но покинувших страну, чтобы избежать отправки на передовую. По данным британской газеты The Financial Times, Кащюнас исключил возможность депортации, но сказал, что в координации с Польшей могут быть рассмотрены различные варианты, в частности, по его словам, украинцам можно ограничить социальные льготы, разрешения на работу и т. д. Ранее о готовности помочь Украине в возвращении граждан мужского пола военного возраста для участия в боевых действиях заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных. Так, мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.
Еще сотрудники полиции, погранслужбы и ТЦК смогут задерживать военнообязанных, если они не предоставят им по первому требованию военно-учетные документы. Без военного билета граждане также не смогут получить новые паспорта за рубежом. При этом сам военный билет граждане смогут получить лишь на территории Украины.