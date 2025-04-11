В Тегеране мэры из стран БРИКС+ обменялись практиками управления

«Межмуниципальное сотрудничество может быть выгодно как России, так и ее партнерам по БРИКС+, поскольку оно позволяет наладить устойчивые экономические и культурные контакты между городами, улучшить качество жизни проживающих в этих городах людей», – говорится в сообщении.