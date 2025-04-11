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В Тегеране мэры из стран БРИКС+ обменялись практиками управления

Ведомости

В Тегеране состоялось заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, на котором мэры обменялись практиками управления и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба мэра Казани и председателя ассоциации Ильсура Метшина.

«Межмуниципальное сотрудничество может быть выгодно как России, так и ее партнерам по БРИКС+, поскольку оно позволяет наладить устойчивые экономические и культурные контакты между городами, улучшить качество жизни проживающих в этих городах людей», – говорится в сообщении.

Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне прошлого года. В частности, актуальным для ее участников оказался опыт Казани – в столице Татарстана в городское управление внедряются IT-технологии и программа более рационального использования водных ресурсов.

Метшин на заседании также отметил важность налаживания межконфессионального взаимодействия в рамках БРИКС+. В июне 2024 г. духовные лидеры мусульманских стран-участниц, среди которых были представители ОАЭ, Египта, Ирана и других, подписали резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере и противодействии религиозному экстремизму и терроризму.

Следующая встреча членов ассоциации состоится в июле в Бразилии.

БРИКС+ - неофициальное название объединения БРИКС, которое расширилось в начале 2024 г. за счет присоединения новых стран. Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 г. добавилась Индонезия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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