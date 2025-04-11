В Тегеране мэры из стран БРИКС+ обменялись практиками управления
В Тегеране состоялось заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, на котором мэры обменялись практиками управления и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба мэра Казани и председателя ассоциации Ильсура Метшина.
«Межмуниципальное сотрудничество может быть выгодно как России, так и ее партнерам по БРИКС+, поскольку оно позволяет наладить устойчивые экономические и культурные контакты между городами, улучшить качество жизни проживающих в этих городах людей», – говорится в сообщении.
Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в июне прошлого года. В частности, актуальным для ее участников оказался опыт Казани – в столице Татарстана в городское управление внедряются IT-технологии и программа более рационального использования водных ресурсов.
Метшин на заседании также отметил важность налаживания межконфессионального взаимодействия в рамках БРИКС+. В июне 2024 г. духовные лидеры мусульманских стран-участниц, среди которых были представители ОАЭ, Египта, Ирана и других, подписали резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере и противодействии религиозному экстремизму и терроризму.
Следующая встреча членов ассоциации состоится в июле в Бразилии.
БРИКС+ - неофициальное название объединения БРИКС, которое расширилось в начале 2024 г. за счет присоединения новых стран. Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 г. добавилась Индонезия