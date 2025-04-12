Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
Госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X поделился публикацией американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей одобрение деятельности спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
В своем сообщении Лумер отметила, что несмотря на критику в адрес Уиткоффа, его вклад в продвижение мирных переговоров и освобождение заложников значительно превосходит усилия его оппонентов.
К публикации было прикреплено видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Санкт-Петербурге. Рубио, репостнув запись, добавил к ней лаконичный комментарий: «100%».
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля, она длилась 4,5 часа. Переговоры прошли в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры продуктивными. Этот визит Уиткоффа в Россию стал третьим по счету после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В частности, 13 марта у него состоялись переговоры с Путиным в закрытом режиме.
Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном возобновились после возвращения Трампа к власти: в феврале у него состоялся первый за долгое время телефонный разговор с Путиным, о котором сообщалось официально. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи делегаций в Стамбуле.