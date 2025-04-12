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Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X поделился публикацией американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей одобрение деятельности спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

В своем сообщении Лумер отметила, что несмотря на критику в адрес Уиткоффа, его вклад в продвижение мирных переговоров и освобождение заложников значительно превосходит усилия его оппонентов.

К публикации было прикреплено видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Санкт-Петербурге. Рубио, репостнув запись, добавил к ней лаконичный комментарий: «100%».

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля, она длилась 4,5 часа. Переговоры прошли в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры продуктивными. Этот визит Уиткоффа в Россию стал третьим по счету после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В частности, 13 марта у него состоялись переговоры с Путиным в закрытом режиме.

Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном возобновились после возвращения Трампа к власти: в феврале у него состоялся первый за долгое время телефонный разговор с Путиным, о котором сообщалось официально. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи делегаций в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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