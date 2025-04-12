Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным

Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном возобновились после возвращения Трампа к власти: в феврале у него состоялся первый за долгое время телефонный разговор с Путиным, о котором сообщалось официально. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи делегаций в Стамбуле.