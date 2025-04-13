Дмитриев рассказал о работе по возвращению UFC в Россию
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X сообщил о работе над возвращением турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
«Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Возможно, скоро», – отметил Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал публикацию с видеороликом, на котором президент США Дональд Трамп в качестве гостя выходит к арене турнира по смешанным единоборствам UFC 314 в Майами.
РФПИ и ряд международных соинвесторов являются партнером UFC Россия и с 2018 г. развивают индустрию смешанных боевых искусств в РФ.
9 марта президент UFC Дана Уайт заявила, что чемпионат может вернуться к организации спортивных мероприятий в России, если вопрос российско-американских отношений будет улажен на переговорах между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.