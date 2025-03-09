Глава UFC оценил возможность возвращения турнира в Россию
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может вернуться к организации спортивных мероприятий на территории России, если вопрос российско-американских отношений будет улажен в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.
«Трамп и Путин должны разобраться в этом вопросе, понимаешь, о чем я? Тогда мы сделаем это», – сказал Уайт в ходе общения с посетителями одного из турниров, видеоролик с заявлением опубликован в Youtube.
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что UFC в перспективе может вернуться в Россию.
С таким заявлением Дмитриев выступил после того, как россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Так, 8 марта Магомед Анкалаев за пять раундов победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, который прошел в Парадайзе (штат Невада), сообщали «Ведомости. Спорт».