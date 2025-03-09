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Глава UFC оценил возможность возвращения турнира в Россию

Ведомости

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может вернуться к организации спортивных мероприятий на территории России, если вопрос российско-американских отношений будет улажен в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

«Трамп и Путин должны разобраться в этом вопросе, понимаешь, о чем я? Тогда мы сделаем это», – сказал Уайт в ходе общения с посетителями одного из турниров, видеоролик с заявлением опубликован в Youtube.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что UFC в перспективе может вернуться в Россию.

С таким заявлением Дмитриев выступил после того, как россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Так, 8 марта Магомед Анкалаев за пять раундов победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, который прошел в Парадайзе (штат Невада), сообщали «Ведомости. Спорт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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