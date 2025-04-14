Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2025 году
В 2025 г. Кремль проведет прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, людям это нужно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.
«Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность», – отметил представитель Кремля.
Предыдущая прямая линия главы государства была объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным» и состоялась 19 декабря 2024 г. Тогда число обращений составило более 2 млн. Вопросы обрабатывали специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. Песков называл отличительной чертой мероприятия прошлого года снижение интереса россиян к международной проблематике.