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Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. Кремль проведет прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, людям это нужно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.

«Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность», – отметил представитель Кремля.

Предыдущая прямая линия главы государства была объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным» и состоялась 19 декабря 2024 г. Тогда число обращений составило более 2 млн. Вопросы обрабатывали специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. Песков называл отличительной чертой мероприятия прошлого года снижение интереса россиян к международной проблематике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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