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Трамп обвинил Байдена в конфликте на Украине

Ведомости

Ответственность за конфликт на Украине лежит на экс-президенте США Джо Байдене, его необходимо остановить для спасения множества жизней, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Трамп подчеркнул, что его усилия направлены на прекращение боевых действий именно ради этой цели. Он также напомнил, что сам выступает за скорейшее завершение конфликта.

«Я здесь недавно. Этот конфликт возник при Байдене. <…> Я просто пытаюсь положить этому конец, чтобы спасти множество жизней», – отметил Трамп. Его слова цитирует издание Forth news.

14 марта Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него. Он добавил, что миллионы людей «погибли напрасно и их больше никто не увидит». Необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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