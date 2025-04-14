Трамп обвинил Байдена в конфликте на Украине
Ответственность за конфликт на Украине лежит на экс-президенте США Джо Байдене, его необходимо остановить для спасения множества жизней, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.
Трамп подчеркнул, что его усилия направлены на прекращение боевых действий именно ради этой цели. Он также напомнил, что сам выступает за скорейшее завершение конфликта.
«Я здесь недавно. Этот конфликт возник при Байдене. <…> Я просто пытаюсь положить этому конец, чтобы спасти множество жизней», – отметил Трамп. Его слова цитирует издание Forth news.
14 марта Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него. Он добавил, что миллионы людей «погибли напрасно и их больше никто не увидит». Необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.