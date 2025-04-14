Трамп обвинил Байдена в конфликте на Украине

14 марта Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений с Россией. По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него. Он добавил, что миллионы людей «погибли напрасно и их больше никто не увидит». Необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.