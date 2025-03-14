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Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений с Россией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в ухудшении отношений с Россией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него.

Он добавил, что миллионы людей «погибли напрасно и их больше никто не увидит». Необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.

Трамп снова посетовал и на сфальсифицированные выборы, намекая на предыдущую администрацию Байдена. «Люди, которые сделали это с нами, должны отправиться в тюрьму», – заключил он.

13 марта Трамп положительно оценил заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление было «многообещающим», но «неполным».

В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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