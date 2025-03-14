Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в ухудшении отношений с Россией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, «плутоватый» Байден втянул США «в настоящий бардак» с РФ. При этом сам Трамп намерен вытащить страну из него.
Он добавил, что миллионы людей «погибли напрасно и их больше никто не увидит». Необходимо добиться прекращения огня и подписать окончательное соглашение с РФ.
Трамп снова посетовал и на сфальсифицированные выборы, намекая на предыдущую администрацию Байдена. «Люди, которые сделали это с нами, должны отправиться в тюрьму», – заключил он.
13 марта Трамп положительно оценил заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление было «многообещающим», но «неполным».
В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.