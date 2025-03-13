Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин сделал весьма обнадеживающее заявление о прекращении огня на Украине.
«Он выступил с очень многообещающим заявлением, но оно было неполным», – сказал Трамп в начале своей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.
Трамп добавил, что получает положительные сигналы относительно позиции России по предложению о прекращении огня.
«Мы знаем, на каком этапе находимся в переговорах с Украиной, и получаем хорошие сигналы извне относительно того, как обстоят дела с Россией, и надеемся, что они поступят «правильно», – сказал Трамп.
Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Российский президент при этом указал на наличие вопросов по деталям перемирия. В том числе как поступить России с оставшимися в Курской области солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ): «Что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?»
Путин также допускает, что Киев может использовать прекращение огня для продолжения мобилизации, поставок оружия и др. Сложности также могут возникнуть при контроле соблюдения режима прекращения огня. По словам российского лидера, фронт в российско-украинском конфликте составляет почти 2000 км: «Кто будет определять, кто и где нарушил договоренности о прекращении огня?»
С инициативой организовать 30-дневное перемирие выступили в Вашингтоне. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 13 марта в российскую столицу для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.