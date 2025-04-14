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Axios: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме

Ведомости

Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе может пройти 19 апреля в Риме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации портала, смена места проведения переговоров была предложена американской стороной.

Ожидается, что в ходе следующей встречи представителей стран США выдвинут Ирану требование о снижении запасов обогащенного урана. Собеседники Axios уточнили, что речь идет о сокращении резервов до уровня, которого может хватить для создания шесть ядерных бомб.

12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иранскую делегацию возглавил глава МИДа страны Аббас Аракчи. Сторону США представлял специальный представитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры длились более 2,5 часов. За это время дипломаты обменялись позициями по ядерной сделке и возможности снятия санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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