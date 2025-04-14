Axios: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме
Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе может пройти 19 апреля в Риме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации портала, смена места проведения переговоров была предложена американской стороной.
Ожидается, что в ходе следующей встречи представителей стран США выдвинут Ирану требование о снижении запасов обогащенного урана. Собеседники Axios уточнили, что речь идет о сокращении резервов до уровня, которого может хватить для создания шесть ядерных бомб.
12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иранскую делегацию возглавил глава МИДа страны Аббас Аракчи. Сторону США представлял специальный представитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры длились более 2,5 часов. За это время дипломаты обменялись позициями по ядерной сделке и возможности снятия санкций.