О чем говорили представители Ирана и США на переговорах в Омане

Американо-иранские переговоры в Омане прошли на фоне обострения двусторонних отношений после того, как Трамп в начале марта потребовал от Тегерана в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, угрожая в противном случае началом боевых действий, писал Axios со ссылкой на источники. В ответ иранские власти привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности. А за несколько дней до переговоров Арагчи в колонке в газете The Washington Post предупредил Белый дом о том, что межгосударственные трения между США и Ираном могут спровоцировать крупную дорогостоящую региональную войну, чего, по его словам, избранный на антивоенной платформе Трамп хотел бы избежать.