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О чем говорили представители Ирана и США на переговорах в Омане

Президент США Дональд Трамп назвал итоги этой встречи «нормальными»
Нурлан Гасымов
Иран готов вернуться к показателям обогащения урана от соглашения 2015&nbsp;г., если США снимут часть санкций
Иран готов вернуться к показателям обогащения урана от соглашения 2015 г., если США снимут часть санкций / Zuma / ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по итогам первых за четыре года непрямых переговоров в Омане по иранской ядерной программе 12 апреля договорились продолжить диалог там же 19 апреля. Встреча продлилась 2,5 часа, за это время дипломаты обменялись позициями по ядерной сделке и возможности снятия санкций в отношении Тегерана, передает пресс-служба МИД Ирана.

По сообщению CNN, представители США и Ирана вели диалог через министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди в его доме в Маскате. Сами переговорщики при этом находились в разных комнатах. После завершения переговоров Арагчи и Уиткофф на несколько минут пересеклись в коридоре на выходе из здания и обменялись короткими репликами.

Позже Арагчи на своей странице в Х назвал первый раунд непрямых переговоров конструктивным и многообещающим. Белый дом также назвал позитивными и конструктивными прошедшие переговоры в Омане и оценил их как «шаг вперед на пути к достижению взаимовыгодного соглашения». По словам самого президента США Дональда Трампа, переговоры в Маскате прошли «нормально». «Все идет хорошо. Ситуация с Ираном, я думаю, идет довольно хорошо», – сказал он.

В преддверии встречи в Омане газета The Wall Street Journal сообщила, что на этих переговорах Тегеран будет добиваться смягчения американских санкций в отношении экспорта нефти в Китай и допуска к своим замороженным за рубежом активам. В обмен он предложит возвращение Ирана к показателям обогащения урана, предусмотренным соглашением по иранской ядерной программе 2015 г.

По этим договоренностям иранцы взяли на себя обязательство не обогащать уран выше 3,67% как минимум до 2030 г., а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98% – до 300 кг. Но после выхода США в 2018 г. из сделки иранские власти приостановили выполнение своих обязательств. По последним отчетам МАГАТЭ, Иран в настоящее время обладает 274 кг урана, обогащенного до 60%, который легко обогатить до 90%. Этого достаточно для производства нескольких ядерных боезарядов.

Источник The New York Times сообщил, что на переговорах американский спецпосланник не настаивал на полном отказе от обогащенного урана – вместо этого требовал у иранской стороны не использовать имеющиеся запасы сырья для производства оружия.

Американо-иранские переговоры в Омане прошли на фоне обострения двусторонних отношений после того, как Трамп в начале марта потребовал от Тегерана в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, угрожая в противном случае началом боевых действий, писал Axios со ссылкой на источники. В ответ иранские власти привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности. А за несколько дней до переговоров Арагчи в колонке в газете The Washington Post предупредил Белый дом о том, что межгосударственные трения между США и Ираном могут спровоцировать крупную дорогостоящую региональную войну, чего, по его словам, избранный на антивоенной платформе Трамп хотел бы избежать.

Хотя стороны не объявили о каких-либо результатах на переговорах в Омане, сам факт наличия американо-иранского диалога – положительный результат, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Эта встреча не носит имитационного характера, а Тегеран и Вашингтон намерены поскорее заключить новое ядерное соглашение, считает эксперт.

К затягиванию переговоров может привести лишь недоверие иранских властей к администрации Трампа, считает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. В идеале, продолжает эксперт, во время переговоров по ядерной сделке Вашингтон хотел бы применить ливийский сценарий, предполагающий полный демонтаж ядерной инфраструктуры Ирана. Но это сделать невозможно из-за достигнутого иранцами прогресса в ядерной программе. Вероятно, стороны договорятся о промежуточном варианте, близком к договору 2015 г., допускает эксперт.

В лучшем случае потенциальная сделка будет основываться на принципах договора 2015 г., но с учетом новых реалий, соглашается Сажин. «Сохранение ядерной инфраструктуры станет единственной гарантией соблюдения сторонами обязательств по сделке. В этих условиях Вашингтон может лишь настаивать на расширении контроля над ядерными объектами со стороны МАГАТЭ», – объяснил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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