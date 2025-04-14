Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе
Президент США Дональд Трамп установил памятник самому себе в принадлежащем ему гольф-клубе Trump International. Статую американскому лидеру подарил генеральный директор компании Sticker Mule Энтони Константино, об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.
Памятник установлен на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Константино. По словам предпринимателя, на открытии монумента у Трампа было веселое настроение, и он сиял от гордости, когда впервые увидел статую. Памятник расположили между зданием клуба Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа, чтобы его могли видеть все посетители.
Статуя получила название «Монумент непокорности». На памятнике Трамп изображен в костюме с поднятой рукой и сжатым кулаком. В подобной позе он предстал перед толпой после покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 г., когда его ухо задела пуля.
22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет от ведущего российского художника в подарок от президента России Владимира Путина. Уиткофф уточнил, что в ходе встречи с Путиным президент РФ рассказал ему, как переживал за американского главу после того, как на него совершили покушение. По словам Путина, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за Трампа, поскольку у него была дружба с ним.