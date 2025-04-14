Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе

22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет от ведущего российского художника в подарок от президента России Владимира Путина. Уиткофф уточнил, что в ходе встречи с Путиным президент РФ рассказал ему, как переживал за американского главу после того, как на него совершили покушение. По словам Путина, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за Трампа, поскольку у него была дружба с ним.