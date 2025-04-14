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Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп установил памятник самому себе в принадлежащем ему гольф-клубе Trump International. Статую американскому лидеру подарил генеральный директор компании Sticker Mule Энтони Константино, об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Памятник установлен на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Константино. По словам предпринимателя, на открытии монумента у Трампа было веселое настроение, и он сиял от гордости, когда впервые увидел статую. Памятник расположили между зданием клуба Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа, чтобы его могли видеть все посетители.

Статуя получила название «Монумент непокорности». На памятнике Трамп изображен в костюме с поднятой рукой и сжатым кулаком. В подобной позе он предстал перед толпой после покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 г., когда его ухо задела пуля.

22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет от ведущего российского художника в подарок от президента России Владимира Путина. Уиткофф уточнил, что в ходе встречи с Путиным президент РФ рассказал ему, как переживал за американского главу после того, как на него совершили покушение. По словам Путина, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за Трампа, поскольку у него была дружба с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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