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Уиткофф: Путин подарил Трампу портрет от ведущего российского художника

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет в подарок от президента России Владимира Путина. Об этом Уиткофф рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Спецпосланник президента США отметил, что Путин и Трамп направляли друг другу сигналы о готовности к диалогу.

«Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал его ему», – уточнил Уиткофф.

Он добавил, что президент России рассказал ему, как переживал за Трампа после того, как на него совершили покушение в июле 2024 г. По словам Путина, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента США, потому что у него была дружба с американским лидером.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер поддержал эту идею.

По итогам переговоров Белый дом сообщил, что Путин и Трамп обсудили перспективы развития отношений между странами, отметив, что их улучшение может привести к значительным возможностям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что лидеры понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений стран. Он заявил, что Путин открыт к поддержанию контактов с Трампом, американская сторона выражает взаимность в этом вопросе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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