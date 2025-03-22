Уиткофф: Путин подарил Трампу портрет от ведущего российского художника
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет в подарок от президента России Владимира Путина. Об этом Уиткофф рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Спецпосланник президента США отметил, что Путин и Трамп направляли друг другу сигналы о готовности к диалогу.
«Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал его ему», – уточнил Уиткофф.
Он добавил, что президент России рассказал ему, как переживал за Трампа после того, как на него совершили покушение в июле 2024 г. По словам Путина, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента США, потому что у него была дружба с американским лидером.
18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер поддержал эту идею.
По итогам переговоров Белый дом сообщил, что Путин и Трамп обсудили перспективы развития отношений между странами, отметив, что их улучшение может привести к значительным возможностям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что лидеры понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений стран. Он заявил, что Путин открыт к поддержанию контактов с Трампом, американская сторона выражает взаимность в этом вопросе.