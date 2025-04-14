Клишас: Верховный суд не поддержал закон о расходах на исполнение решений суда
Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не сможет поддержать закон с поправками в Бюджетный кодекс (БК), поскольку он противоречит Конституции РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Согласен с заключением Верховного Суда, в соответствии с которым не могут быть поддержаны предлагаемые изменения статьи 215.1 Бюджетного кодекса ввиду концептуальных замечаний», – заявил Клишас.
Речь идет о принятом законе, который предусматривает ограничение возможности исполнять судебные решения, вынесенные против государственных органов. Государственная дума уже приняла поправки и передала их на рассмотрение в СФ.
В соответствии с одной из введенных поправок, если суммы взысканий превышают установленные пределы ассигнований, судебные акты могут не исполняться в текущем финансовом году. Клишас считает, что данное регулирование противоречит статье Конституции, гарантирующей право каждого на судебную защиту, а также статье Федерального конституционного закона (ФКЗ) «О судебной системе РФ». Он пояснил, что изменения, предусмотренные законом, могут привести к неисполнению судебных решений, включая обязательства, имеющие социальное значение для физических лиц.
Клишас подчеркнул, что в Конституции закреплен статус РФ как социального государства. В соответствии с этим вопросы, связанные с недостаточностью бюджетных средств, должны совместно решаться органами публичной власти. В том числе путем внесения изменений в отраслевое законодательство, а не «путем неисполнения судебных решений», написал председатель комитета СФ.
Комитет верхней палаты по бюджету рассмотрит данный закон 15 апреля. По словам источника «Ведомостей» в судебной системе, инициатива «не вызвала восторга» в профессиональном сообществе. Он пояснил, что поправки в БК могут в дальнейшем вызвать дополнительные бюджетные расходы из-за возможного обращения в суд с требованием дополнительной компенсации за «нарушенные права» на исполнение судебных актов, поскольку в нынешнем виде поправки подрывают право на судебную защиту и нарушают положения закона о судебной системе. Нововведения также подвергли сомнениям опрошенные «Ведомостями» представители юридического сообщества.