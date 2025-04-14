Клишас: Верховный суд не поддержал закон о расходах на исполнение решений суда

В соответствии с одной из введенных поправок, если суммы взысканий превышают установленные пределы ассигнований, судебные акты могут не исполняться в текущем финансовом году. Клишас считает, что данное регулирование противоречит статье Конституции, гарантирующей право каждого на судебную защиту, а также статье Федерального конституционного закона (ФКЗ) «О судебной системе РФ». Он пояснил, что изменения, предусмотренные законом, могут привести к неисполнению судебных решений, включая обязательства, имеющие социальное значение для физических лиц.