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Клишас: Верховный суд не поддержал закон о расходах на исполнение решений суда

Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не сможет поддержать закон с поправками в Бюджетный кодекс (БК), поскольку он противоречит Конституции РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласен с заключением Верховного Суда, в соответствии с которым не могут быть поддержаны предлагаемые изменения статьи 215.1 Бюджетного кодекса ввиду концептуальных замечаний», – заявил Клишас.

Речь идет о принятом законе, который предусматривает ограничение возможности исполнять судебные решения, вынесенные против государственных органов. Государственная дума уже приняла поправки и передала их на рассмотрение в СФ. 

В соответствии с одной из введенных поправок, если суммы взысканий превышают установленные пределы ассигнований, судебные акты могут не исполняться в текущем финансовом году. Клишас считает, что данное регулирование противоречит статье Конституции, гарантирующей право каждого на судебную защиту, а также статье Федерального конституционного закона (ФКЗ) «О судебной системе РФ». Он пояснил, что изменения, предусмотренные законом, могут привести к неисполнению судебных решений, включая обязательства, имеющие социальное значение для физических лиц.

Клишас подчеркнул, что в Конституции закреплен статус РФ как социального государства. В соответствии с этим вопросы, связанные с недостаточностью бюджетных средств, должны совместно решаться органами публичной власти. В том числе путем внесения изменений в отраслевое законодательство, а не «путем неисполнения судебных решений», написал председатель комитета СФ.

Комитет верхней палаты по бюджету рассмотрит данный закон 15 апреля. По словам источника «Ведомостей» в судебной системе, инициатива «не вызвала восторга» в профессиональном сообществе. Он пояснил, что поправки в БК могут в дальнейшем вызвать дополнительные бюджетные расходы из-за возможного обращения в суд с требованием дополнительной компенсации за «нарушенные права» на исполнение судебных актов, поскольку в нынешнем виде поправки подрывают право на судебную защиту и нарушают положения закона о судебной системе. Нововведения также подвергли сомнениям опрошенные «Ведомостями» представители юридического сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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