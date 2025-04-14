Юристы раскритиковали закон о планировании расходов на исполнение судебных решений

Конституционный суд, говорит Тай, неоднократно высказывался по поводу обязанности исполнительной власти поддерживать доверие граждан к действиям государства, включая исполнение судебных актов, а федеральный законодатель даже принял специальный закон для реализации этого правила. По его словам, в соответствии с действующим БК и разъяснениями Конституционного суда у государства уже есть льготный период на исполнение судебных актов в связи со сложностью и многоэтапностью бюджетного процесса. Но временная отсрочка – это совсем не то же самое, что исполнение под условием [наличия денег в бюджете], считает эксперт. По его мнению, возникнет эффект «сам шучу, сам смеюсь»: выделение ассигнований находится тоже исключительно во власти государства, поэтому если не будет выделено средств, то судебные акты не будут исполнены, причем ни суд, ни тем более истцы никак на это повлиять не могут.