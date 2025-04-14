Юристы раскритиковали закон о планировании расходов на исполнение судебных решений

Юристы раскритиковали закон о планировании расходов на исполнение судебных решенийВ Совете Федерации его должны рассмотреть на этой неделе
Совет Федерации (СФ) на этой неделе планирует рассмотреть принятый закон с поправками в Бюджетный кодекс (БК). Он ограничивает возможность исполнять судебные решения, вынесенные против государственных органов, подчеркивают опрошенные «Ведомостями» представители юридического сообщества. В частности, ст. 215.1 БК (основы исполнения бюджета) дополнили новой частью 7. «Исполнение судебных актов <...> требующих выделения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, – сказано там, – осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных законом о бюджете по статьям расходов, соответствующим целям, определенным судебным актом».
Фактически из уже принятых Госдумой и переданных в СФ поправок следует, что судебные акты не будут исполняться, если государство не будет выделять на это средств. Изменения в БК завтра, 15 апреля, рассмотрит комитет верхней палаты по бюджету, сказал «Ведомостям» сенатор Андрей Епишин. Рассмотрение закона стоит в повестке ближайшего заседания СФ, заявил «Ведомостям» глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, на координационном совещании, которое состоялось на прошлой неделе, «существенных замечаний» к изменениям в БК не было.
Между тем, по словам источника «Ведомостей» в судебной системе, инициатива «не вызвала восторга» в профессиональном сообществе. По сути, в случае поддержки СФ и подписания президентом новых поправок к БК суды можно фактически закрывать, говорит собеседник. По его словам, теперь, если произойдет превышение взысканных сумм над пределами ассигнований, запланированных в бюджете на определенный год, «судебная система встанет», вынесенные решения исполняться в текущем году не будут.
Есть еще одна сложность, отметил источник «Ведомостей»: поправки в БК могут в дальнейшем вызвать дополнительные бюджетные расходы из-за возможного обращения в суд с требованием дополнительной компенсации за «нарушенные права» на исполнение судебных актов и проч. Ведь, замечает собеседник, в нынешнем виде поправки подрывают право на судебную защиту и нарушают положения закона о судебной системе. По нему, обращает внимание источник «Ведомостей», решения являются обязательными для всех органов власти и проч.
БК не существует сепаратно, а вплетен во всю систему действующего законодательства, которое, в свою очередь, должно соответствовать Конституции, напомнил старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Общий принцип общеобязательности судебных актов и эффективности судебной защиты требует от всех, включая само государство, безусловного исполнения судебных актов, вступивших в законную силу, без каких-либо условий и оговорок, подчеркнул он.
Конституционный суд, говорит Тай, неоднократно высказывался по поводу обязанности исполнительной власти поддерживать доверие граждан к действиям государства, включая исполнение судебных актов, а федеральный законодатель даже принял специальный закон для реализации этого правила. По его словам, в соответствии с действующим БК и разъяснениями Конституционного суда у государства уже есть льготный период на исполнение судебных актов в связи со сложностью и многоэтапностью бюджетного процесса. Но временная отсрочка – это совсем не то же самое, что исполнение под условием [наличия денег в бюджете], считает эксперт. По его мнению, возникнет эффект «сам шучу, сам смеюсь»: выделение ассигнований находится тоже исключительно во власти государства, поэтому если не будет выделено средств, то судебные акты не будут исполнены, причем ни суд, ни тем более истцы никак на это повлиять не могут.
Закон о бюджете фиксирует суммы ассигнований на год, но очевидно, что заранее все предугадать невозможно и могут приниматься судебные акты, возлагающие на казну дополнительные расходы, говорит старший партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко. При этом, замечает он, формулировка нормы оставляет «ощущение недосказанности».
Поправки в БК дают государству «отсрочку» на исполнение решения до следующего финансового года при нехватке финансирования, полагает юрист арбитражной практики юридической фирмы Vegas Lex Георгий Белоусов. С одной стороны, это может увеличить сроки фактической реализации права на судебную защиту, но с другой – делает их более «реалистичными и прозрачными», считает юрист.
Законодателю необходимо предусмотреть четкий правовой механизм, уверен Хаменушко. В частности, прописать, как и по какой процедуре необходимо доказывать, что исполнение судебного акта действительно выходит за рамки предусмотренных расходов, а также как в таком случае учитывать в бюджете обязательства, не предусмотренные изначально, но возникающие в силу судебных актов, поясняет Хаменушко.
Если решение суда не будет исполняться из-за отсутствия финансирования, это может ограничить эффективность судебной защиты и нарушить принцип гарантированности прав граждан и бизнеса, говорит управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Статья 46 Конституции гарантирует каждому судебную защиту его прав, а решения судов обязательны для исполнения, напоминает генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Если государство сможет «уклоняться» от исполнения решений из-за отсутствия финансирования, отмечает эксперт, это создаст прецедент «бумажных» решений, лишенных реального механизма реализации.
Минфин (правительство было автором законопроекта) и Верховный суд на момент подписания номера в печать не ответили на запросы «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов