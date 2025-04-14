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В Кремле не обсуждался вопрос проведения амнистии к 80-летию Победы

Ведомости

В Кремле не обсуждалось проведение амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13 февраля фракция КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Коммунисты предложили освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести участников боевых действий, обладателей государственных наград, несовершеннолетних и др. Кроме того, амнистию предлагается распространить на совершивших преступления по неосторожности.

До 2015 г. включительно Госдума объявляла амнистию по случаю круглых дат со дня Победы. 10 лет назад проект соответствующего постановления вносил президент РФ Владимир Путин. В 2015 г. по амнистии были освобождены от уголовного преследования рекордные 225 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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