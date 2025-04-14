В Кремле не обсуждался вопрос проведения амнистии к 80-летию Победы

13 февраля фракция КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Коммунисты предложили освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести участников боевых действий, обладателей государственных наград, несовершеннолетних и др. Кроме того, амнистию предлагается распространить на совершивших преступления по неосторожности.