В Кремле не обсуждался вопрос проведения амнистии к 80-летию Победы
В Кремле не обсуждалось проведение амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
13 февраля фракция КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Коммунисты предложили освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести участников боевых действий, обладателей государственных наград, несовершеннолетних и др. Кроме того, амнистию предлагается распространить на совершивших преступления по неосторожности.
До 2015 г. включительно Госдума объявляла амнистию по случаю круглых дат со дня Победы. 10 лет назад проект соответствующего постановления вносил президент РФ Владимир Путин. В 2015 г. по амнистии были освобождены от уголовного преследования рекордные 225 000 человек.