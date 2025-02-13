В Госдуме началась дискуссия о необходимости амнистии к 80-летию Победы

В Госдуме началась дискуссия о необходимости амнистии к 80-летию ПобедыЕсть мнение, что желающие освободиться от наказания могут пройти через спецоперацию
Фракция КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект постановления об амнистии (см. врез) в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая. Именно Госдума по закону осуществляет этот коллективный акт помилования. Предложение об амнистии основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти, говорится в пояснительной записке к документу.
Свой проект постановления об амнистии в апреле планирует внести в Госдуму фракция ЛДПР, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Новые люди» пока не собираются предлагать амнистию, сообщил «Ведомостям» представитель ее пресс-службы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Справедливой России».
Внесенный коммунистами в Думу проект постановления об амнистии счел несвоевременным председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). По его мнению, действующее законодательство содержит нормы, которые позволяют освобождать от ответственности лиц, изъявивших желание участвовать в специальной военной операции.
Что предложила КПРФ
Коммунисты предлагают освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, участников боевых действий, обладателей государственных наград, несовершеннолетних, женщин с детьми и беременных женщин, одиноких мужчин с детьми, пожилых, инвалидов I и II групп. Кроме того, амнистию предлагается распространить на совершивших преступления по неосторожности, приговоренных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также прекратить находящийся в производстве органов дознания, следствия и судов ряд уголовных дел о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления об амнистии. Также КПРФ предлагает сократить неотбытую часть наказания ряду осужденных и снять судимость с некоторых лиц, освобожденных от наказания. Исполнение постановления об амнистии предлагается осуществить в течение шести месяцев.
«Часть норм, схожих с амнистией, применяется к лицам, которые изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы, находясь под следствием, судом либо с приговором суда», – сообщил Крашенинников ТАСС. Он считает, что «накладывать одно на другое, наверное, было бы неправильно». «Мне кажется, что мы можем вернуться к обсуждению этого вопроса через какое-то время», – добавил единоросс.
В новейшей истории России Госдума до 2015 г. включительно объявляла амнистию по случаю круглых дат со дня Победы в Великой Отечественной войне. 10 лет назад проект соответствующего постановления вносил президент Владимир Путин, 15 лет назад – Крашенинников. В 2015 г. по амнистии были освобождены от уголовного преследования рекордные 225 000 человек.
Амнистия к 80-летию Победы была бы, мягко говоря, не лишней, полагает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич. «Но здесь, чтобы в том числе не травмировать общество, надо очень внимательно посмотреть список тех, кто под эту амнистию мог бы попасть», – сказал он «Ведомостям». По мнению Малькевича, амнистировать стоило бы осужденных «по нестрашным экономическим статьям».
Но исполнительная власть не приветствует, когда депутаты пытаются сами что-то инициировать, считает, что это ее политическая прерогатива, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Если политическое решение об амнистии будет, вряд ли его отдадут КПРФ», – считает он.