В Госдуме началась дискуссия о необходимости амнистии к 80-летию Победы

Что предложила КПРФ

Коммунисты предлагают освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, участников боевых действий, обладателей государственных наград, несовершеннолетних, женщин с детьми и беременных женщин, одиноких мужчин с детьми, пожилых, инвалидов I и II групп. Кроме того, амнистию предлагается распространить на совершивших преступления по неосторожности, приговоренных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также прекратить находящийся в производстве органов дознания, следствия и судов ряд уголовных дел о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления об амнистии. Также КПРФ предлагает сократить неотбытую часть наказания ряду осужденных и снять судимость с некоторых лиц, освобожденных от наказания. Исполнение постановления об амнистии предлагается осуществить в течение шести месяцев.