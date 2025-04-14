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Гунба предложил победителям конкурса «Команда Абхазии» работу в органах власти

Ведомости

Победителями конкурса кадрового резерва «Команда Абхазии» стали 22 управленца. На церемонии награждения президент республики Бадра Гунба сделал предложения о первых четырех назначениях на ответственные должности в органы власти страны.

Победителю Иатыру Ажибе было предложено возглавить аппарат кабинета министров Абхазии, а финалиста Апсырта Цвижбе пригласили на должность начальника управления казначейства минфина республики. Финалисту Баталу Мушбе предложили возглавить министерство энергетики и транспорта страны, а руководителю конкурса управленцев «Команда Абхазии» Таращу Хагбе – курировать молодежную политику в должности вице-премьера страны.

В числе победителей – 17 мужчин и пять женщин. Большинство победителей – девять – находятся в возрасте от 31 года до 35 лет. По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина, такие конкурсы являются еще одной возможностью для плодотворного международного сотрудничества и обмена лучшими практиками между странами.

Финал конкурса «Команда Абхазии» проходил в Сухуме с 11 по 13 апреля по инициативе Гунбы. Модель отбора была основана на российском опыте, лучших практиках президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) и конкурса управленцев «Лидеры России» (был запущен в октябре 2017 г. по инициативе внутриполитического блока Кремля). По словам гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, все победители и финалисты пройдут специализированное обучение на базе Мастерской управления «Сенеж».

В феврале «Ведомости» писали, что на тот момент вице-президент республики Гунба обращался к коллегам из РСВ «с просьбой поделиться опытом в сфере проведения кадровых конкурсов». Он отмечал, что в России сформирована «уникальная система развития социальных лифтов, выстроенная по инициативе президента страны Владимира Путина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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