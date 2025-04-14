Гунба предложил победителям конкурса «Команда Абхазии» работу в органах власти
Победителями конкурса кадрового резерва «Команда Абхазии» стали 22 управленца. На церемонии награждения президент республики Бадра Гунба сделал предложения о первых четырех назначениях на ответственные должности в органы власти страны.
Победителю Иатыру Ажибе было предложено возглавить аппарат кабинета министров Абхазии, а финалиста Апсырта Цвижбе пригласили на должность начальника управления казначейства минфина республики. Финалисту Баталу Мушбе предложили возглавить министерство энергетики и транспорта страны, а руководителю конкурса управленцев «Команда Абхазии» Таращу Хагбе – курировать молодежную политику в должности вице-премьера страны.
В числе победителей – 17 мужчин и пять женщин. Большинство победителей – девять – находятся в возрасте от 31 года до 35 лет. По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина, такие конкурсы являются еще одной возможностью для плодотворного международного сотрудничества и обмена лучшими практиками между странами.
Финал конкурса «Команда Абхазии» проходил в Сухуме с 11 по 13 апреля по инициативе Гунбы. Модель отбора была основана на российском опыте, лучших практиках президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) и конкурса управленцев «Лидеры России» (был запущен в октябре 2017 г. по инициативе внутриполитического блока Кремля). По словам гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, все победители и финалисты пройдут специализированное обучение на базе Мастерской управления «Сенеж».
В феврале «Ведомости» писали, что на тот момент вице-президент республики Гунба обращался к коллегам из РСВ «с просьбой поделиться опытом в сфере проведения кадровых конкурсов». Он отмечал, что в России сформирована «уникальная система развития социальных лифтов, выстроенная по инициативе президента страны Владимира Путина».