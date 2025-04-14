Гунба предложил победителям конкурса «Команда Абхазии» работу в органах власти

В числе победителей – 17 мужчин и пять женщин. Большинство победителей – девять – находятся в возрасте от 31 года до 35 лет. По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина, такие конкурсы являются еще одной возможностью для плодотворного международного сотрудничества и обмена лучшими практиками между странами.