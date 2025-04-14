Правительство подготовило энергетическую стратегию РФ до 2050 года

Документ был пересмотрен по поручению президента. Теперь он учитывает современные вызовы, а также расширяет горизонт планирования для ключевых секторов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Его основной целью является формирование новой модели энергетики, которая будет включать: гарантированное и доступное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами ТЭК, реализацию экспортного потенциала страны, обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей комплекса.