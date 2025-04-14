Правительство подготовило энергетическую стратегию РФ до 2050 года
Правительство России представило обновленную энергетическую стратегию до 2050 г. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ был пересмотрен по поручению президента. Теперь он учитывает современные вызовы, а также расширяет горизонт планирования для ключевых секторов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Его основной целью является формирование новой модели энергетики, которая будет включать: гарантированное и доступное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами ТЭК, реализацию экспортного потенциала страны, обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей комплекса.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что топливно-энергетический комплекс остается одной из ключевых экспортных отраслей страны. По его словам, помимо традиционных поставок нефти, газа и угля, Россия намерена наращивать экспорт сжиженного природного газа и атомных технологий.
«Стратегия предусматривает диверсификацию поставок, развитие новых логистических маршрутов, развитие партнерств с Азией и Глобальным Югом», – заявил он.
14 апреля Минэнерго оценило потребность в газовых турбинах до 2042 г. в 31 ГВт (258 турбин). А потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт (430 турбин). Об этом говорится в материалах к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики.