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Правительство подготовило энергетическую стратегию РФ до 2050 года

Ведомости

Правительство России представило обновленную энергетическую стратегию до 2050 г. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ был пересмотрен по поручению президента. Теперь он учитывает современные вызовы, а также расширяет горизонт планирования для ключевых секторов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Его основной целью является формирование новой модели энергетики, которая будет включать: гарантированное и доступное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами ТЭК, реализацию экспортного потенциала страны, обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей комплекса.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что топливно-энергетический комплекс остается одной из ключевых экспортных отраслей страны. По его словам, помимо традиционных поставок нефти, газа и угля, Россия намерена наращивать экспорт сжиженного природного газа и атомных технологий.

«Стратегия предусматривает диверсификацию поставок, развитие новых логистических маршрутов, развитие партнерств с Азией и Глобальным Югом», – заявил он.

14 апреля Минэнерго оценило потребность в газовых турбинах до 2042 г. в 31 ГВт (258 турбин). А потребность в паровых турбинах оценивается в 73 ГВт (430 турбин). Об этом говорится в материалах к стратегической сессии в правительстве о развитии электроэнергетики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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