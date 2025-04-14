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Избирком Эквадора признал победителем выборов действующего президента Нобоа

Ведомости

Национальный избирательный совет Эквадора объявил о победе действующего президента Даниэля Нобоа во втором туре президентских выборов. Об этом на пресс-конференции сообщила глава избиркома Диана Атамаинт, передает Prensa Latina.

По ее словам, обработка 90% протоколов показала перевес в пользу кандидатов от партии «Национальное демократическое действие» – Даниэля Нобоа и Марии Хосе Пинто, которые баллотировались на посты президента и вице-президента соответственно.

На данный момент подсчитано более 90% голосов. Нобоа набрал 55,92% действительных голосов, опередив свою соперницу Луису Гонсалес, представляющую левое «Движение гражданской революции», которая получила 44,08%.

Сам Даниэль Нобоа заявил, что его победа во втором туре не вызывает сомнений.

«Это историческая победа. Ни у кого нет сомнений в том, кто победитель», – подчеркнул он.

В то же время Луиса Гонсалес отказалась признать результаты выборов, потребовав пересчета голосов. Она обвинила Нобоа в злоупотреблении властью.

Второй тур голосования состоялся 13 апреля. Первый тур, вопреки прогнозам, завершился технической ничьей: Нобоа получил 44,17% голосов, а Гонсалес – 44%. Таким образом, для определения победителя потребовался второй этап голосования.

Нобоа переизбран на пост президента Эквадора на срок 2025–2029 г. Для него это станет вторым президентским сроком. Впервые он занял этот пост в 2023 г, одержав победу на внеочередных выборах, где также соперничал с Гонсалес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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