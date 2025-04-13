В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

В августе 2023 г. после предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестный три раза выстрелил ему в голову. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в свой адрес. Нобоа в 2023 г. одержал победу на выборах, став в возрасте 35 лет самым молодым президентом страны. Его оппонент Гонсалес тогда получила 47,88% голосов.