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В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

Ведомости

В Эквадоре 13 апреля стартовал второй тур выборов президента, в гонке участвуют действующий глава государства Даниэль Нобоа и адвокат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес.

Голосование стартовало в 7:00 по местному времени (15:00 мск), избирательные участки будут открыты до 17:00 (01:00 мск понедельника). Право голоса имеют 13 млн человек, неучастие в голосовании влечет за собой штраф в размере $46, передает Associated Press (AP). Не ходить на выборы могут подростки в возрасте 16 и 17 лет и люди старше 65 лет.

Первый тур выборов состоялся в Эквадоре 9 февраля. В гонке за пост главы государства участвовали 16 кандидатов, включаю Нобоа и Гонсалес, которые набрали 44,17% и 44% голосов избирателей соответственно. Аналитики ожидают, что один из кандидатов одержит победу с «очень небольшим» отрывом, пишет AP. Ожидается, что первые результаты станут известны через два часа после закрытия участков.

Оба политика обещали избирателям решить проблемы вымогательств, убийств, похищений и других преступлений, которые стали частью повседневной жизни южноамериканской страны после пандемии. Агентство отмечает, что начавшийся в 2021 г. и связанный с торговлей кокаином всплеск преступности изменил Эквадор. Нобоа и Гонсалес обещали вести «жесткую политику» в отношении преступности, лучше оснащать правоохранительные органы и добиться международной помощи в борьбе с наркокартелями и местными преступными группировками, говорится в материале.

В августе 2023 г. после предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестный три раза выстрелил ему в голову. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в свой адрес. Нобоа в 2023 г. одержал победу на выборах, став в возрасте 35 лет самым молодым президентом страны. Его оппонент Гонсалес тогда получила 47,88% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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