В Эквадоре начался второй тур президентских выборов
В Эквадоре 13 апреля стартовал второй тур выборов президента, в гонке участвуют действующий глава государства Даниэль Нобоа и адвокат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес.
Голосование стартовало в 7:00 по местному времени (15:00 мск), избирательные участки будут открыты до 17:00 (01:00 мск понедельника). Право голоса имеют 13 млн человек, неучастие в голосовании влечет за собой штраф в размере $46, передает Associated Press (AP). Не ходить на выборы могут подростки в возрасте 16 и 17 лет и люди старше 65 лет.
Первый тур выборов состоялся в Эквадоре 9 февраля. В гонке за пост главы государства участвовали 16 кандидатов, включаю Нобоа и Гонсалес, которые набрали 44,17% и 44% голосов избирателей соответственно. Аналитики ожидают, что один из кандидатов одержит победу с «очень небольшим» отрывом, пишет AP. Ожидается, что первые результаты станут известны через два часа после закрытия участков.
Оба политика обещали избирателям решить проблемы вымогательств, убийств, похищений и других преступлений, которые стали частью повседневной жизни южноамериканской страны после пандемии. Агентство отмечает, что начавшийся в 2021 г. и связанный с торговлей кокаином всплеск преступности изменил Эквадор. Нобоа и Гонсалес обещали вести «жесткую политику» в отношении преступности, лучше оснащать правоохранительные органы и добиться международной помощи в борьбе с наркокартелями и местными преступными группировками, говорится в материале.
В августе 2023 г. после предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестный три раза выстрелил ему в голову. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в свой адрес. Нобоа в 2023 г. одержал победу на выборах, став в возрасте 35 лет самым молодым президентом страны. Его оппонент Гонсалес тогда получила 47,88% голосов.