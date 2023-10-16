На выборах президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа

Нобоа 35 лет, он стал самым молодым президентом Эквадора. Как пишет газета Primicias, на этом посту он проработает около полутора лет – до конца мая 2025 г., когда в стране пройдут новые выборы. До этого Нобоа в период с 2017 г. по 2023 г. был членом Ассамблеи (парламента) страны. Тогда он возглавлял парламентскую группу дружбы России и Эквадора. В этом качестве в 2022 г. он приезжал в Москву и предлагал возложить на Эквадор роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Нобоа родился в семье бизнесмена Альваро Нобоа, который пять раз баллотировался на пост президента.