На выборах президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
В выборах президента Эквадора победу одержал кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа. Об этом говорится на сайте Национального избирательного совета Эквадора.
Согласно данным, опубликованным на сайте совета, после обработки 91,5% голосов Нобоа набрал 52,12%. Его оппонент Луиса Гонсалес от левого движения «Гражданская революция» получила 47,88% голосов. Она признала поражение в выборах.
Нобоа 35 лет, он стал самым молодым президентом Эквадора. Как пишет газета Primicias, на этом посту он проработает около полутора лет – до конца мая 2025 г., когда в стране пройдут новые выборы. До этого Нобоа в период с 2017 г. по 2023 г. был членом Ассамблеи (парламента) страны. Тогда он возглавлял парламентскую группу дружбы России и Эквадора. В этом качестве в 2022 г. он приезжал в Москву и предлагал возложить на Эквадор роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Нобоа родился в семье бизнесмена Альваро Нобоа, который пять раз баллотировался на пост президента.
9 августа кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице республики Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть. В результате произошедшего ранения получили еще девять человек, напавший погиб. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в своей адрес.
В мае действующий на тот момент глава государства Гильермо Лассо распустил национальное собрание и объявил о проведении выборов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре прошли 20 августа, второй тур голосования – 15 октября. Новый президент вступит в должность в конце ноября – начале декабря.