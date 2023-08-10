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Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга

Ведомости

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице республики Кито. Об этом сообщает El Universo.

Неизвестный три раза выстрелил политику в голову после митинга, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы, после чего тяжелораненый Вильявисенсио упал на землю. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть. 

Смерть Вильявисенсио подтвердил действующий президент Эквадора Гильермо Лассо. «Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и мои соболезнования вашей жене и вашим дочерям. Ради вашей памяти и вашей борьбы я заверяю, что это преступление не останется безнаказанным», – написал глава республики в X (ранее – Twitter). 

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Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что в результате инцидента ранения получили еще девять человек, включая кандидата в депутаты Гизеллу Молина и двоих полицейских. 

El Universo пишет, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсио был ранен во время задержания. Сначала его доставили в суд Кито, а затем перевели в больницу, где медики констатировали его смерть. Генпрокуратура сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству политика, передает телеканал Ecuavisa.

В мае Лассо распустил национальное собрание и объявил о проведении выборов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре назначены на 20 августа. Как отмечает El Universo, несколько недель назад Вильявисенсио сообщил об угрозах, ему предоставили защиту полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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