Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга

El Universo пишет, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсио был ранен во время задержания. Сначала его доставили в суд Кито, а затем перевели в больницу, где медики констатировали его смерть. Генпрокуратура сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству политика, передает телеканал Ecuavisa.