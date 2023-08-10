Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице республики Кито. Об этом сообщает El Universo.
Неизвестный три раза выстрелил политику в голову после митинга, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы, после чего тяжелораненый Вильявисенсио упал на землю. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть.
Смерть Вильявисенсио подтвердил действующий президент Эквадора Гильермо Лассо. «Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и мои соболезнования вашей жене и вашим дочерям. Ради вашей памяти и вашей борьбы я заверяю, что это преступление не останется безнаказанным», – написал глава республики в X (ранее – Twitter).
Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что в результате инцидента ранения получили еще девять человек, включая кандидата в депутаты Гизеллу Молина и двоих полицейских.
El Universo пишет, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсио был ранен во время задержания. Сначала его доставили в суд Кито, а затем перевели в больницу, где медики констатировали его смерть. Генпрокуратура сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству политика, передает телеканал Ecuavisa.
В мае Лассо распустил национальное собрание и объявил о проведении выборов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре назначены на 20 августа. Как отмечает El Universo, несколько недель назад Вильявисенсио сообщил об угрозах, ему предоставили защиту полиции.