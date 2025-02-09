В Эквадоре стартовали президентские выборы
В Эквадоре 9 февраля проходят выборы президента, в гонке за пост главы государства участвуют 16 кандидатов, в том числе действующий президент Даниэль Нобоа, передает Associated Press (AP).
Кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Нобоа в 2023 г. одержал победу на выборах в Эквадоре, став в возрасте 35 лет самым молодым президентом страны. Его оппонент Луиса Гонсалес от левого движения «Гражданская революция» получила 47,88% голосов. На текущих выборах она вновь заявлена кандидатом.
Нобоа и Гонсалес являются явными фаворитами среди 16 кандидатов, которые, как пишет AP, обещали избирателям сократить в стране масштабы преступности. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или не менее 40% с преимуществом в 10 пунктов над ближайшим соперником. В ином случае второй тур выборов состоится 13 апреля.
В августе 2023 г. после предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в свой адрес.