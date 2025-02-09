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В Эквадоре стартовали президентские выборы

Ведомости

В Эквадоре 9 февраля проходят выборы президента, в гонке за пост главы государства участвуют 16 кандидатов, в том числе действующий президент Даниэль Нобоа, передает Associated Press (AP).

Кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Нобоа в 2023 г. одержал победу на выборах в Эквадоре, став в возрасте 35 лет самым молодым президентом страны. Его оппонент Луиса Гонсалес от левого движения «Гражданская революция» получила 47,88% голосов. На текущих выборах она вновь заявлена кандидатом.

Нобоа и Гонсалес являются явными фаворитами среди 16 кандидатов, которые, как пишет AP, обещали избирателям сократить в стране масштабы преступности. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или не менее 40% с преимуществом в 10 пунктов над ближайшим соперником. В ином случае второй тур выборов состоится 13 апреля.

В августе 2023 г. после предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Неизвестный три раза выстрелил в голову политика. За несколько недель до этого Вильявисенсио сообщал об угрозах в свой адрес.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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