В Эквадоре стартовали президентские выборы

Нобоа и Гонсалес являются явными фаворитами среди 16 кандидатов, которые, как пишет AP, обещали избирателям сократить в стране масштабы преступности. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или не менее 40% с преимуществом в 10 пунктов над ближайшим соперником. В ином случае второй тур выборов состоится 13 апреля.