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МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержания мигрантов в Москве

Ведомости

Посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов был приглашен в МИД республики для встречи с замминистра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым. Российской стороне вручили ноту с просьбой предоставить данные об основаниях задержания граждан страны в Москве и применения против них силовых мер, сообщается на сайте МИД Киргизии.

В министерстве пояснили, что речь об инциденте с массовыми задержаниями граждан Киргизии в банном комплексе «Бодрость» в Москве 11 апреля. Если выяснится, что сила против граждан республики была применена необоснованно, МИД просит принять меры в отношении московских правоохранителей. Киргизское ведомство также попросило защитить права граждан республики и не допускать подобной ситуации впредь, так как это может плохо повлиять на двусторонние отношения государств.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщает, что в бане в Москве были задержаны 24 гражданина республики. На данный момент 20 из них освобождены, а в отношении четырех граждан принято решение об их выдворении из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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