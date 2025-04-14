МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержания мигрантов в Москве

В министерстве пояснили, что речь об инциденте с массовыми задержаниями граждан Киргизии в банном комплексе «Бодрость» в Москве 11 апреля. Если выяснится, что сила против граждан республики была применена необоснованно, МИД просит принять меры в отношении московских правоохранителей. Киргизское ведомство также попросило защитить права граждан республики и не допускать подобной ситуации впредь, так как это может плохо повлиять на двусторонние отношения государств.