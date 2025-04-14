МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержания мигрантов в Москве
Посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов был приглашен в МИД республики для встречи с замминистра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым. Российской стороне вручили ноту с просьбой предоставить данные об основаниях задержания граждан страны в Москве и применения против них силовых мер, сообщается на сайте МИД Киргизии.
В министерстве пояснили, что речь об инциденте с массовыми задержаниями граждан Киргизии в банном комплексе «Бодрость» в Москве 11 апреля. Если выяснится, что сила против граждан республики была применена необоснованно, МИД просит принять меры в отношении московских правоохранителей. Киргизское ведомство также попросило защитить права граждан республики и не допускать подобной ситуации впредь, так как это может плохо повлиять на двусторонние отношения государств.
Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщает, что в бане в Москве были задержаны 24 гражданина республики. На данный момент 20 из них освобождены, а в отношении четырех граждан принято решение об их выдворении из России.