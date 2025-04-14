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Дегтярев: матчи между КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне

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Матчи между игроками КХЛ и НХЛ вероятнее всего пройдут в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне, заявил «Матч ТВ» министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Дегтярев сказал, что будут играть сборные России и Америки, участниками которых станут игроки НХЛ и КХЛ. По его словам, самое сложное – определить даты матчей.

18 марта во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею. Такие игры проходили в 2008–2010 гг.: «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» провело игру против «Аризона койотис» в Латвии.

После начала спецоперации на Украине в 2022 г. НХЛ, объединяющая клубы США и Канады, приостановила все контакты с бизнес-партнерами из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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