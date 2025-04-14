Дегтярев: матчи между КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне
Матчи между игроками КХЛ и НХЛ вероятнее всего пройдут в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне, заявил «Матч ТВ» министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Дегтярев сказал, что будут играть сборные России и Америки, участниками которых станут игроки НХЛ и КХЛ. По его словам, самое сложное – определить даты матчей.
18 марта во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею. Такие игры проходили в 2008–2010 гг.: «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» провело игру против «Аризона койотис» в Латвии.
После начала спецоперации на Украине в 2022 г. НХЛ, объединяющая клубы США и Канады, приостановила все контакты с бизнес-партнерами из РФ.