Глава МИД Ирана посетит Москву в конце недели
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи посетит Москву, чтобы обсудить недавние переговоры Тегерана с Вашингтоном по снятию санкций и ядерной проблеме. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы главы МИД Ирана.
Согласно сообщению, поездка в Москву запланированная. Возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами в Маскате.
12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Во время встреч министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана.