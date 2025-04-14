Глава МИД Ирана посетит Москву в конце недели

12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Во время встреч министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана.