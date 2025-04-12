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Переговоры делегаций Ирана и США в Омане завершились

Глава МИД Исламской Республики и Уиткофф после завершения переговоров пообщались напрямую
Полина Худякова
PATRICK T. FALLON / AFP
PATRICK T. FALLON / AFP

В Омане завершился первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме, сообщает Telegram-канал иранского МИДа. По информации внешнеполитического ведомства страны, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения».

Переговоры состоялись 12 апреля при посредничестве Омана. Во время встреч министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана, «в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении», говорится в сообщении МИДа.

Непрямые переговоры длились более 2,5 часа. В министерстве добавили, что после их завершения главы иранской и американской делегаций «несколько минут пообщались в присутствии министра иностранных дел Омана». Тегеран и Вашингтон договорились продолжить переговоры на следующей неделе, добавили в МИДе.

Tasnim со ссылкой на источники писало, что Иран определил ряд красных линий на текущих переговорах. В частности, в Тегеране подчеркнули, что делегация США должна «избегать использования языка угроз или предъявления чрезмерных требований в отношении ядерной программы Ирана». Собеседники Tasnim добавили, что республика всегда готова укреплять доверие относительно мирного характера своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. Axios также писал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на компромиссы, чтобы заключить сделку с Ираном.

В начале марта Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. Он также подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». Американский лидер 7 апреля выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». По его словам, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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