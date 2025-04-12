Переговоры делегаций Ирана и США в Омане завершились

В начале марта Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. Он также подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». Американский лидер 7 апреля выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом». По его словам, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».