Axios: Трамп готов пойти на компромиссы для заключения сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромиссы, чтобы заключить сделку с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США. 12 апреля Тегеран и Вашингтон при посредничестве Омана проводят непрямые переговоры по ядерной программе Ирана.
Источник Axios сообщил также, что если первоначальные переговоры будут позитивными, прямые переговоры между сторонами могут состояться позднее в тот же день или 13 апреля. Делегацию Ирана на встрече в Омане возглавляет министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, американскую сторону представляет специальный посланник США Стив Уиткофф.
Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».
Tasnim со ссылкой на источники писало, что Иран определил ряд красных линий на текущих переговорах. В частности, в Тегеране подчеркнули, что делегация США должна «избегать использования языка угроз или предъявления чрезмерных требований в отношении ядерной программы Ирана». Собеседники Tasnim добавили, что республика всегда готова укреплять доверие относительно мирного характера своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.