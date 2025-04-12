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Axios: Трамп готов пойти на компромиссы для заключения сделки с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромиссы, чтобы заключить сделку с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США. 12 апреля Тегеран и Вашингтон при посредничестве Омана проводят непрямые переговоры по ядерной программе Ирана.

Источник Axios сообщил также, что если первоначальные переговоры будут позитивными, прямые переговоры между сторонами могут состояться позднее в тот же день или 13 апреля. Делегацию Ирана на встрече в Омане возглавляет министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, американскую сторону представляет специальный посланник США Стив Уиткофф.

Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».

Tasnim со ссылкой на источники писало, что Иран определил ряд красных линий на текущих переговорах. В частности, в Тегеране подчеркнули, что делегация США должна «избегать использования языка угроз или предъявления чрезмерных требований в отношении ядерной программы Ирана». Собеседники Tasnim добавили, что республика всегда готова укреплять доверие относительно мирного характера своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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