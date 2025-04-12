Axios: Трамп готов пойти на компромиссы для заключения сделки с Ираном

Источник Axios сообщил также, что если первоначальные переговоры будут позитивными, прямые переговоры между сторонами могут состояться позднее в тот же день или 13 апреля. Делегацию Ирана на встрече в Омане возглавляет министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, американскую сторону представляет специальный посланник США Стив Уиткофф.